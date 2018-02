Sánchez de Lozada deve ser eleito presidente da Bolívia Gonzalo Sánchez de Lozada estava hoje mais perto de ser eleito presidente da Bolívia no Congresso, onde, não obstante, dificilmente contará com a maioria necessária para obter governabilidade. A decisão do partido social-democrata Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR), de não apoiar nenhuma das duas candidaturas que se enfrentarão no dia 3 de agosto no Congresso, abre as portas para que Sánchez de Lozada chegue pela segunda vez à Presidência, mas acaba com a possibilidade de que ele controle o Legislativo. Mauricio Antezana, do partido de Sánchez de Lozada, o Movimento Nacionalista Revolucionário (de centro), disse que, apesar disso, Lozada não deixará de lado sua decisão de assumir sua segunda presidência, após ter vencido as eleições de 30 de junho com 22,4% dos votos. A Constituição estabelece que se nenhum dos candidatos consegue a maioria absoluta nas urnas, o Congresso deve eleger o futuro presidente entre os dois mais votados, com o voto de 79 dos 157 congressistas, também eleitos no dia 30 de junho. Se, ao término da segunda votação no Congresso, nenhum conseguir este apoio, é proclamado mandatário aquele que obteve a maioria simples nas urnas. Diante da decisão do MIR e de outras forças de não votar em ninguém, Sánchez de Lozada parece não ter impedimentos para superar o líder dos camponeses cultivadores de coca Evo Morales, que, liderando o Movimento pelo Socialismo (MS), obteve o segundo lugar, com 20,9% dos votos.