Sanções à Rússia serão mantidas, diz premiê alemã

O cessar-fogo entre as tropas ucranianas e os rebeldes pró-Rússia na região leste da Ucrânia não está sendo totalmente respeitado, e, assim, as sanções da União Europeia contra a Rússia devem ser mantidas, disse a premiê da Alemanha, Angela Merkel.

Merkel é figura fundamental nas decisões europeias sobre sanções contra a Rússia, em parte por causa dos laços econômicos da Alemanha com o gigante vizinho da Europa Oriental. Os comentários da premiê alemã mostram que as tensões relacionadas à Ucrânia ainda não foram aliviadas, apesar do acordo de cessar-fogo assinado no início de setembro.

"Quando você tem mais de 200 pessoas mortas você não pode dizer que o cessar-fogo foi respeitado", disse Merkel, durante coletiva à imprensa após conferência da União Europeia na noite de quinta-feira.

A chanceler alemã disse que está especialmente preocupada com as próximas eleições locais nas províncias de Luhansk e Donetsk, atualmente controladas pelos rebeldes. "Isso estabeleceria fatos que não iriam obedecer à legislação ucraniana", afirmou Merkel. Fonte: Dow Jones Newswires.