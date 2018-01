Sanções deixam porta aberta para o Irã negociar, diz Rússia O objetivo das sanções adotadas pela Organização das Nações Unidas contra o Irã é convencer o país a retomar as negociações, e não puni-lo, disse nesta terça-feira, 27, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. O Conselho de Segurança da ONU impôs no último sábado, 24, restrições à exportação de armas iranianas, bancos estatais e à Guarda Revolucionária de elite devido ao fato de Teerã não ter suspendido seu programa de enriquecimento de urânio. "Esperamos que a liderança iraniana receba o sinal contido na resolução...da maneira apropriada", disse Sergei Lavrov a repórteres em Moscou. "A resolução adotada pelo Conselho de Segurança é destinada a ajudar na retomada das negociações. Não quer servir como instrumento de punição ao Irã", afirmou. "A porta está aberta...espero que haja uma reação positiva (do Irã)." Sanções severas A Rússia, que tem poder de veto no Conselho de Segurança, apoiou a resolução, mas resiste aos esforços dos EUA pela imposição de sanções mais duras. Moscou afirma que não deseja que o Irã adquira uma arma nuclear, mas acredita que o contato, e não o isolamento, é a melhor opção. Em resposta às sanções, o Irã disse que suspenderá parcialmente a colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA). Lavrov disse que aparentemente o Irã ainda não cumpriu a ameaça. "De acordo com nossa informação, e verificamos através dos nossos canais, não houve nenhum contato oficial neste sentido feito pelo Irã com a AIEA", disse Lavrov.