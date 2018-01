Sanções serão luz verde para guerra, diz Pyongyang O governo da Coréia do Norte disse nesta quarta-feira que considerara qualquer ação dos EUA para buscar sanções das Nações Unidas contra o regime comunista como ?a luz verde para uma guerra?. Pyongyang disse que as conversações em Pequim na semana passada sobre o programa nuclear norte-coreano foram ?infrutuosas? pois os EUA tentavam pôr a Coréia do Norte ?de joelhos?, segundo um despacho de KCNA, a agência de notícias oficial desse país. A Coréia do Norte disse que não aceitará as determinações dos EUA para desmantelas suas instalações nucleares antes de iniciar as negociações. Pyongyang acredita que ficará indefesa se ceder às pressões dos EUA antes das negociações.