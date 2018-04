Sandy força fechamento parcial de usina nos EUA

Uma das unidades da usina de Indian Point, localizada a cerca de 72 quilômetros ao norte da cidade de Nova York, foi fechada por volta das 12h45 de hoje (horário de Brasília) por causa de problemas relacionados à rede elétrica. Segundo a Entergy Corp., operadora da usina, não há risco para os funcionários locais ou público em geral. A outra unidade da usina continuou operando normalmente.

Já a usina com mais tempo de operação dos EUA, a de Oyster Creek, em Nova Jersey, já estava inativa por causa de um reabastecimento programado de combustível, mas os altos níveis de água ao redor de sua estrutura levaram oficiais de segurança a declarar "evento incomum" por volta das 9h (de Brasília) de ontem. Duas horas mais tarde, a situação foi elevada para "alerta", o segundo menor nível em uma sistema de advertência de quatro graus.

Segundo a Comissão Reguladora Nuclear dos EUA, no entanto, as condições ainda são seguras em Indian Point, Oyster Creek e em todas as demais usinas do país. As informações são da Dow Jones.