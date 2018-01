Sangue e fúria marcam local da morte de Yassin O xeque Ahmed Yassin foi assassinado ao nascer do sol desta segunda-feira no momento em que seus guarda-costas conduziam o tetraplégico líder espiritual do Hamas em uma cadeira de rodas para fora de uma mesquita no bairro onde vive em Gaza. Ele acabara de encerrar suas orações matinais e queria voltar para sua casa, a apenas algumas centenas de metros dali. Dezenas de pessoas estavam em volta do líder do grupo islâmico e o cumprimentavam enquanto ele começava a ser empurrado de volta para casa em sua cadeira de rodas por volta das 5h30 locais quando helicópteros artilhados israelenses surgiram no céu e dispararam três mísseis em sua direção. A rua foi tomada pelo caos. Estilhaços e pedaços de carne humana espalharam-se pela rua e pelas paredes das casas próximas. Janelas quebraram. Uma poça de sangue formou-se na areia. A cadeira de rodas de Yassin foi reduzida a um assento carbonizado e uma roda deformada e escurecida. O sapato marrom de Yassin ainda jazia na rua. O cheiro de explosivos queimados impregnava o ar. A inscrição "Nós cumprimentamos o martírio com um sorriso" - na porta da mesquita de Yassin - estava coberta por restos humanos. "Ouvi uma poderosa explosão que fez tudo tremer. Depois, houve outras duas explosões", declarou Yousef Haddad, um taxista de 24 anos que entrou em uma quitanda no exato momento em que Yassin deixou a mesquita. "Quando saí, vi pessoas sangrando. O corpo do xeque estava repleto de sangue. Sua cadeira de rodas estava toda retorcida. Perto dele, duas ou três pessoas estavam caídas no chão. Uma delas estava sem as pernas", recordou. "Entrei em choque. Não sabia o que fazer. Dezenas de pessoas que estavam na mesquita e nas vizinhanças começaram a sair às ruas. Foi uma catástrofe." O ataque aéreo israelense resultou na morte de oito pessoas, inclusive diversos guarda-costas de Yassin. Outras 17 ficaram feridas. Caminhões do corpo de bombeiros, ambulâncias e pistoleiros do Hamas correram para o local enquanto quatro helicópteros Apache de fabricação americana continuavam sobrevoando o local. Enquanto as equipes de resgate retiravam os mortos e feridos, alguns pistoleiros sentaram no chão e choraram a morte de Yassin. Alguns esmurraram as paredes e outros dispararam tiros para o alto. Enfurecidos, moradores de Gaza esfregaram as mãos com pedras sujas pelo sangue de Yassin - um sinal tradicional para manifestar revolta e se preparar para a vingança. Dezenas de milhares de outras pessoas reuniram-se mais tarde em frente à casa de Yassin, a cerca de 300 metros do local onde ele foi assassinado. "Venha, nação do Islã. Eles assassinaram nosso herói, nosso mártir, o xeque Ahmed Yassin", dizia a voz no alto-falante de uma mesquita próxima ao local do morte do líder espiritual do Hamas.