Santa Cruz aumenta salário do funcionalismo O governo da Província de Santa Cruz, na Patagônia, anunciou ontem um aumento salarial de 22% para o setor público. A ação pretende aliviar a crise que afeta a província do presidente Néstor Kirchner. A tensão na região aumentou na sexta-feira quando um ex-assessor do presidente atropelou e feriu 17 pessoas que se manifestavam contra Kirchner.