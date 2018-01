Santiago sai às ruas para celebrar triunfo de Bachelet Uma boa parte dos seis milhões de habitantes que vivem em Santiago do Chile saiu às ruas para celebrar o triunfo de Michelle Bachelet nas eleições presidenciais de hoje. Centenas de motoristas de automóveis percorrem as principais avenidas da capital chilena, onde vivem 40% dos 15,7 milhões de chilenos, e tocam suas buzinas, o que, além disso, criou grandes engarrafamentos. Com 97,52% dos votos apurados, Bachelet obteve 53,51% contra 46,48% de Sebastián Piñera e já é a presidente eleita do Chile. O presidente chileno, Ricardo Lagos, felicitou a nova presidente, e afirmou que hoje é um grande dia para o Chile. O candidato derrotado da direita, Piñera, foi ao hotel onde está Bachelet para cumprimentá-la e felicitá-la por seu triunfo.