Santidade de indígena a ser canonizado é posta em dúvida Pouco se sabe sobre vida de Juan Diego, o indígena mexicano a quem, de acordo a fé católica, a Virgem de Guadalupe teria aparecido por quatro vezes em 1531 e ainda falado com ele usando a língua náhuatl. Até mesmo entre seus devotos, há dúvidas sobre as origens. Alguns dizem que Diego era um pobre indígena, e outros, que era o neto de um nobre asteca. As incertezas vão além. Religiosos e estudiosos já questionaram a existência de Diego, argumentando que a versão oficial da Igreja não é amparada por evidências documentais. "Quando o papa canonizar Juan Diego, ele estará elevando à santidade o herói religioso fruto da ficção", disse David Brading, um especialista em História mexicana da Universidade de Cambridge. O Vaticano considera que, pela intervenção milagrosa de Diego, o jovem mexicano Juan José Barragán foi salvo da morte 12 anos atrás após cair de uma janela de dez metros de altura. Aparentemente sob efeito de drogas, Barragán - que hoje vive nos EUA - se jogou, sofrendo sérias danos, principalmente na cabeça e foi desacreditado pelos médicos. Esperanza Silva, a mãe do rapaz, pediu a Diego a salvação de seu filho. Quatro dias depois, Barragán deixava o hospital caminhando e sem qualquer seqüela. Hoje ele vive com o pai na Califórnia e trabalha com computação. O papa canoniza Juan Diego num momento em que o México assiste ao crescimento do número de protestantes no país.