Santorum lidera primária republicana de Michigan O ultraconservador Rick Santorum liderava a primária republicana de Michigan, logo no início da apuração dos votos. Preparado para seu eventual fracasso, o conservador moderado Mitt Romney acusara horas antes Santorum de ter usado "truques sujos" e recusara "pôr fogo no cabelo" para vencer a disputa. As urnas foram fechadas às horas (22 horas, horário de Brasília, quando as pesquisas indicavam o empate técnico dos dois candidatos. Com apenas 6,5% dos votos contabilizados, Santorum estava com 40%, um ponto porcentual na frente de Romney, com 37,3%.