Santorum torna-se alvo preferido dos adversários em debate republicano Depois de surpreendentes vitórias em três Estados neste mês, o ex-senador Rick Santorum foi o alvo da vez no debate da quarta-feira à noite para as primárias republicanas do Arizona. Mitt Romney, o favorito na disputa, e Ron Paul ressaltaram contradições na campanha de Santorum, que se descreve como o mais conservador pré-candidato republicano e teria votado de forma bem mais moderada enquanto estava no Senado. Em uma lei sobre o sistema educacional, Santorum disse ter votado a favor "apesar de ser contra" os seus princípios. "Eu precisava jogar pelo time", disse, referindo-se a seu partido. Romney e Paul reagiram dizendo que o time deles é "os EUA", não uma legenda.