Santos confirma que acordo de paz com Farc será assinado em menos de 4 meses

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ratificou na terça-feira sua convicção de que o acordo de paz definitivo com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) será assinado, no mais tardar, até março de 2016, após ser anunciado em Havana o pacto sobre as vítimas do conflito.

Em um pronunciamento por rádio e televisão, Santos destacou que os acordos nos pontos de terras, participação política, drogas ilícitas e vítimas "nos mostra que é possível encerrar o conflito, como foi acordado, o mais tardar no dia 23 de março do ano que vem. Em menos de quatro meses!".

No dia 23 de setembro, Santos e o líder máximo das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como "Timochenko", concordaram em Havana em estabelecer um prazo de seis meses como máximo para assinar o acordo de paz, um compromisso que foi selado com um histórico aperto de mãos apadrinhado pelo presidente cubano, Raúl Castro.

Santos acrescentou em seu pronunciamento que, com os avanços obtidos, as partes trabalham para "conseguir, o mais rápido possível, um cessar-fogo bilateral e definitivo, pois as condições estão dadas para o fim do confronto".

Segundo o presidente colombiano, com o cessar-fogo as partes podem se dedicar "unicamente a finalizar os acordos", o que indica que este passo poderia acontecer ainda antes da assinatura do acordo definitivo.

Os negociadores do governo e das Farc assinaram na terça-feira o acordo sobre vítimas do conflito, que inclui um sistema integral de justiça, verdade, reparação e garantias de não repetição.

Ele define o tratamento que receberão os responsáveis por delitos contra humanidade sob um sistema jurídico especial, que será criado como parte do processo de paz e que incluirá penas alternativas de reclusão. O pacto também concede anistia aos guerrilheiros que não estejam envolvidos em delitos atrozes, como sequestro, violência sexual, execuções, e apenas estejam acusados de levantar-se em armas contra o Estado.

Santos reafirmou que no tema da justiça não se permitirá qualquer tipo de indulto ou anistia "para crimes contra a humanidade, graves crimes de guerra, genocídio e as graves violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário".

O presidente destacou que os membros das Farc que incorreram nestes tipos de crimes serão punidos pelo Tribunal de Paz, com restrições "efetivas de liberdade de entre cinco e oito anos". Também terão que realizar obras e trabalhos a favor das vítimas.

Santos lembrou que o acordo ainda acolhe os integrantes da Força Pública que tenham cometido crimes no conflito, sem que isto implique em sua equiparação com os rebeldes.

Ainda falta um acordo entre as partes sobre o último ponto da agenda de negociações, o do fim do conflito, que inclui o cessar-fogo bilateral, a deposição das armas e a desmobilização dos guerrilheiros. /EFE e AFP