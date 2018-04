Santos discute com líder das Farc e dois guerrilheiros morrem em bombardeio O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, respondendo ontem às críticas do líder guerrilheiro Iván Márquez ao programa agrário do governo, disse que o processo de restituição de terras a camponeses está privando as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) de uma de suas bandeiras políticas. Na quinta-feira, durante a instalação oficial do diálogo de paz, na Noruega, Márquez afirmou que a medida é uma "armadilha" e a entrega de escrituras aos camponeses é uma tentativa de obrigá-los a vender suas terras a multinacionais. Ainda ontem, Bogotá informou que duas pessoas morreram em um bombardeio do Exército, na terça-feira, contra um acampamento das Farc.