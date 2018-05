Santos deu as declarações à televisão nacional espanhola durante uma visita à Madri. Santos também elogiou a Venezuela por ter deportado dois supostos insurgentes colombianos ontem e afirmou que esse foi um gesto "sem precedentes" do presidente venezuelano Hugo Chávez. Santos afirmou que as relações da Colômbia com o governo Chávez melhoram em todas as áreas. As informações são da Associated Press.