Santos pede a Pence que descarte intervenção militar dos EUA na Venezuela

CARTAGENA - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, pediu neste domingo, 13, ao vice-presidente de Estados Unidos, Mike Pence, que desconsidere uma eventual "intervenção militar" na Venezuela, após a advertência lançada nesse sentido pelo presidente Donald Trump.

"Expressei ao vice-presidente Pence que a possibilidade de uma intervenção militar não deve ser contemplada. Nem a Colômbia nem a América Latina – do sul do Rio Grande até a Patagônia, poderiam estar de acordo", disse Santos em uma declaração à imprensa com o líder americano, ao fim da reunião em Cartagena.

O vice americano, por sua vez, disse que a Venezuela “caminha para uma ditadura” e os EUA têm “muitas opções” para responder. Trump afirmou na sexta-feira que estudava “muitas opções para o caso venezuelano”, incluindo uma possível “opção militar”, se preciso. O chavismo rechaçou as ameaças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pence, no entanto, afirmou hoje que os EUA "esperam econtrar uma solução pacífica" para o país. "O presidente (Trump) tem confiança de que, ao trabalhar com nossos aliados na América Latina, poderemos encontrar uma solução pacífica para a crise que enfrenta o povo venezuelano", disse. / AFP, REUTERS