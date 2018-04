Santos promete devolver terra a camponês colombiano Antes do fim do ano pelo menos 130 mil famílias terão de volta as terras que lhes foi roubada, afirmou hoje o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Segundo o presidente, essas famílias receberão de volta um total de 312 mil hectares em várias partes de sete dos 32 departamentos (Estados) do país: Chocó, Tolima, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Bolívar e Antioquia.