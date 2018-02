Santos promete se esforçar pela paz na Colômbia

"Eu vou usar todas as minhas energias para cumprir essa missão pela paz", afirmou o presidente em seu discurso de 45 minutos, com um broche no formato de uma pomba branca na lapela. Analistas concordam que as negociações retomadas em 2012, em Cuba, oferecem a melhor chance em décadas para que a Colômbia chegue a um acordo e acabe com o conflito, que matou mais de 200 mil pessoas, a maioria delas civis.

Santos, no entanto, não detalhou em seu discurso inaugural nenhuma iniciativa ou sugestão para contornar os problemas que devem aparecer nos estágios finais da negociação. Em vez disso, ele alertou que o diálogo pode ficar comprometido se os membros das Farc continuarem a realizar ataques como os que ocorreram nas últimas semanas.

"A paciência da Colômbia e da comunidade internacional não é infinita", afirmou Santos. O discurso inaugural foi assistido por chefes de Estado de toda a América Latina e pelo ex-rei Juan Carlos da Espanha.

O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que ajudou a eleger Santos há quatro anos, não foi à cerimônia para protestar contra o que considerou um abuso de poder por parte de Santos para ser reeleito. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também deveria comparecer, mas cancelou a viagem no último minuto. Fonte: Associated Press.