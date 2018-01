Santos segue favorito à reeleição na Colômbia

A sondagem Invamer-Gallup mostra Santos na liderança, com 34,7% das intenções de voto. Já o número de eleitores que declararam a intenção de votar em branco restando pouco mais de três meses para as eleições é de 28,1%. Abaixo vem o ex-ministro da Fazenda e candidato conservador Oscar Iván Zuluaga, com 10,8%.

Se Santos e Zuluaga disputassem a presidência em segundo turno, o atual presidente seria reeleito com 47,1% dos votos, enquanto seu adversário obteria 22,8%.

Encomendada pelo jornal bogotano El Espectador, a pesquisa foi composta a partir de 1.200 entrevistas realizadas entre 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Fonte: Associated Press.