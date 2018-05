Santos tem aprovação de 90% na Colômbia, aponta estudo

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, atingiu o nível recorde de 90% sobre a aprovação de sua gestão, aponta um estudo realizado pelo Centro Nacional de Consultoria (CNC) do país, divulgado nesta quarta-feira, 8, pelo jornal El Tiempo.

Segundo Carlos Lemoine, presidente do CNC, nenhum presidente colombiano havia atingido uma nível de aprovação tão alto na história do país, o que significa que "o presidente é muito bem visto pelo povo, que reconhece seu trabalho".

Ainda segundo a pesquisa, 88% dos colombianos têm uma opinião favorável à imagem de Santos. Os altos índices seguem: 72% acreditam que ele representa bem os interesses da população e 77% veem em Santos disposição para cumprir suas promessas e não esquecer dos mais necessitados.

A pesquisa do CNC ouviu mil pessoas em 38 cidades colombianas. Acredita-se que os altos níveis de aprovação de Santos se deem pela continuidade da política de tolerância zero contra as guerrilhas no país e por conta de sua postura diplomática antes os vizinhos sul-americanos.