São 16 os mortos em atentado com carro-bomba no Iraque Um suicida ao volante de um carro-bomba invadiu um posto militar a noroeste de Bagdá e matou 16 iraquianos, além de ferir cerca de 30. O ataque ocorreu numa guarnição da Guarda Nacional Iraquiana perto de Anah, na principal estrada para a Síria. De acordo com os militares americanos, a base primeiro foi alvo de tiros e, em seguida, o veículo se dirigiu a um posto de verificação próximo e explodiu.