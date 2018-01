São 37 os mortos em acidente na China Pelo menos 37 pessoas foram mortas e outras 15 ficaram feridas durante uma celebração no último dia das festas do Ano Novo Lunar em um parque próximo a Pequim, informou a agência de notícias estatal Nova China. O acidente ocorreu no Parque Mihong, nas redondezas da cidade de Miyn, a 75 quilômetros da capital chinesa. Segundo a agência, uma pessoa caiu sobre uma grade de apoio no parque e fez com que várias outras caíssem, provocando correria e pânico. "Um grande número de pessoas morreu e muitas ficaram feridas na celebração do Festival das Lanternas", disse a Nova China. O prefeito de Pequim, Liu Qi, visitou o local do acidente e o primeiro-ministro Wen Jibao ordenou uma investigação para determinar o que ocorreu.