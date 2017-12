São 4 os mortos em atentados na Turquia Quatro pessoas morreram e 18 ficaram feridas em duas explosões na Turquia, uma delas na frente do hotel em Ancara onde deveria se hospedar, neste fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Um grupo esquerdista assumiu responsabilidade pela ação perto do hotel, que deixou três feridos. Em Istambul, uma bomba explodiu no colo de uma jovem dentro de um ônibus num bairro residencial, matando quatro pessoas, entre elas a mulher, e ferindo outras 15. O bairro, Fatih, fica a cerca de oito quilômetros de onde será realizada, a partir de segunda-feira, uma reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Participarão da cúpula, entre outros, Bush, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o presidente francês, Jacques Chirac. Suspeita-se que a bomba estava sendo levada para algum lugar e explodiu prematuramente. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ato, mas a polícia informou a captura de três suspeitos em Istambul. Em Washington, O secretário de imprensa da Casa Branca, Scott McClellan, disse que os ataques não irão afetar os planos de Bush de visitar a Turquia.