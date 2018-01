São 412 os mortos nas Filipinas e novo tufão se aproxima O número de mortos em conseqüência de uma forte tempestade nas Filipinas, que causou avalanches e inundações no leste do país, subiu para 412. Mais de 60 pessoas estão feridas e 170 desaparecidas, disseram as autoridades nesta quarta-feira. Meteorologistas informaram que o tufão Nanmadol avança em direção ao país a uma velocidade de 44 km/h, com ventos de até 240 km/h. Autoridades emitiram alerta em cidades de províncias do leste. A chegada do tufão está sendo prevista para quinta-feira. Os ventos e chuvas causados por essa tormenta que está a caminho têm interferido nos trabalhos de resgate. As equipes tentam chegar a sobreviventes presos em tetos de casas e em terrenos não alagados.