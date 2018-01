São 43 os mortos em desastre com avião iraniano Um avião iraniano caiu durante a aproximação do aeroporto de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, matando 43 pessoas, dizem autoridades. Três sobreviventes encontram-se hospitalizados. O Fokker-50 da Kish Air, voando a partir da ilha de Kish (Irã) para Sharjah caiu às 11h40, hora local, num campo aberto a cerca de 3 km da pista, disse Ghanem al-Hajiry, diretor-geral de aviação civil do aeroporto.