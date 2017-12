São dez os mortos em ataque na Zona Verde O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Richard Boucher, informa que são dez os mortos no ataque terrorista contra a Zona Verde, área de segurança máxima de Bagdá que abriga o comando americano no Iraque e o governo iraquiano. Quatro dos mortos eram civis americanos e os outros seis, iraquianos. Boucher referiu-se às duas explosões - uma num mercado, outra num café - como "eventos horríveis" e atribuiu os ataques a terroristas, mas não foi capa de identificar os prováveis culpados. O fato de rebeldes ou terroristas terem conseguido penetrar a Zona Verde representa um sério revés nos esforços do governo Bush para pacificar o Iraque.