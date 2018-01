São Francisco tem corrida por casamentos gays A demanda por autorizações para casamentos homossexuais em São Francisco, na Califórnia, tem sido tão grande que as autoridades decidiram neste domingo recusar os pedidos de gays e lésbicas que formaram longas filas na porta da prefeitura. A alegação é de que não há tempo nem recursos suficientes para cumprir todas as solicitações, recebidas durante serviço especial no fim de semana. Depois de distribuir 320 senhas no sábado e outras 80 no domingo, as autoridades pediram que o restante dos solicitantes fosse embora e voltasse outro dia.