São mais de 120 os feridos em tremor, diz TV japonesa O forte terremoto que atingiu o norte do Japão deixou mais de 120 feridos, informa a TV pública japonesa NHK. O tremor ocorreu às 4h50 da madrugada (hora local) e esteve centrado no Pacífico, a 100 km de Hokkaido, a ilha mais setentrional do arquipélago japonês. Um forte abalo secundário foi sentido pouco depois das 6h00. Entre as grandes ilhas japonesas, Hokkaido é menos populosa. Mas a preocupação das autoridades é com o tsunami - ondas de alta velocidade que se formam após a ocorrência de terremotos no mar, podendo mesmo cobrir aldeias litorâneas.