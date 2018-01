São mais de 20 os mortos em Jerusalém A rádio do Exército de Israel informa que o número de mortos na explosão de um ônibus em Jerusalém passa de 20, sendo diversas das vítimas, crianças. Anteriormente, um serviço de resgate havia informado 13 mortos, entre eles três crianças. Um atacante suicida explodiu a si mesmo dentro do veículo lotado nesta quinta-feira. O número de feridos chega a 100. Nenhuma organização reivindicou o atentado, mas a Jihad Islâmica havia prometido vingança depois que um membro importante do grupo foi morto por soldados israelenses semana passada.