São mais de 40 os mortos em explosão na Chechênia Um caminhão-bomba explodiu nesta segunda-feira em um complexo governamental no norte da Chechênia, deixando pelo menos 41 mortos e mais de 100 feridos, informaram autoridades locais. A explosão ocorre no primeiro dia útil após uma série de feriados e mostra que a violência continua a afetar a república separatista, apesar de o governo russo garantir que a guerra de mais de três anos e meio está perdendo intensidade e a vida, aos poucos, volta ao normal. A explosão de 1,3 tonelada de TNT ocorreu na cidade de Znamenskoye e destruiu completamente o prédio de dois andares que abriga o Serviço Federal de Segurança, serviço secreto que sucedeu a KGB, disse o general Ruslan Avtayev, diretor do Ministério de Situações Emergenciais na Chechênia. A explosão também causou danos a oito residências e quatro prédios públicos situados nas proximidades, disseram fontes. O coronel Sergei Lebedev, subdiretor do Ministério de Situações Emergências para o sul da Rússia, informou que 41 pessoas morreram e 111 estão internadas em hospitais próximos, segundo os dados mais recentes. O general Ivan Teterin, diretor do ministério na região, informou que 57 pessoas estão internadas em condições críticas. Entre os mortos há seis crianças com menos de 12 anos e 13 mulheres, disse Avtayev. A maior parte das pessoas internadas foi retirada dos escombros. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, qualificou a explosão como um ato terrorista perpetrado com o objetivo de interromper os esforços para a paz na Chechênia.