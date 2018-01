São mais de 50 os feridos em terremoto no Japão Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas no Japão, em conseqüência de um terremoto de 7 graus na escala Richter que atingiu a região nordeste do país. Não há informações sobre mortos. Dos 54 feridos, seis estão em condição crítica. O tremor de terra causou incêndios, deslizamentos de terra, derrubou os sistemas de transmissão de energia e causou problemas aos sistemas de tráfego rodoviário e ferroviário. O epicentro foi localizado 71 quilômetros abaixo do nível do mar, a cerca de 20 quilômetros da costa de prefeitura (Estado) de Miyagi, no nordeste do Japão. Este é o mais forte terremoto a atingir o Japão em mais de dois anos, informou a Agência Nacional de Meteorologia. Reflexos do abalo sísmico foram sentidos em Tóquio, a cerca de 420 quilômetros do epicentro. Terremotos de 7 graus na escala Richter podem causar grande devastação. Mais de 6.000 pessoas morreram em Kobe em 1995, quando um tremor de 7,2 pontos atingiu a cidade do oeste do Japão.