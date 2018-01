São nove os mortos em explosão de caminhão no Iraque A polícia iraquiana informa que são nove os mortos e 14 os feridos na explosão de um caminhão-tanque em Bagdá, ocorrida horas depois da partida do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, que fez uma visita de surpresa ao país. O caminhão de gás butano, armado com explosivos, foi detonado no distrito de Mansour, que abriga embaixadas estrangeiras e onde autoridades do governo iraquiano têm residência. O porta-voz da polícia, tenente-coronel Raed Abbas, disse que sete corpos foram retirados dos escombros de uma das três casas demolidas pela explosão.