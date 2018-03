São oito os mortos em explosão na Rússia O número de mortos na explosão de uma bomba, neste domingo, num mercado de flores russo, subiu para oito, nesta segunda-feira, depois que um homem morreu no hospital vitima de ferimentos, informaram autoridade. Trinta e quatro pessoas continuam hospitalizadas. A explosão ocorreu na cidade de Vladikavkaz, 1.500 quilômetros a sudeste da capital russa, próxima da fronteira com a república separatista da Chechênia. O ministro do Interior da região, Kazbek Dazntiyev, afirmou, nesta segunda-feira, que a explosão foi um ato terrorista cometido pelos rebeldes chechenos. Esta foi a última de uma série de explosões no mercado da cidade, que deixou aproximadamente 70 mortos durante os últimos três anos. O mercado estava tomado por pessoas que se preparavam para a cerimônia dominical da Igreja Ortodoxa, quando flores são depositadas pelos fiéis nos túmulos de parentes próximos. A bomba, que continha 500 gramas de TNT, teve seu efeito aumentado por estar alojada dentro de um tambor de ferro. Uma investigação com acusações de terrorismo e assassinato já foi instaurada pela procuradoria do norte do Cáucaso, segundo informou o diretor responsável pelo órgão, Vladimir Kravchenko. O funcionário russo especula que a bomba poderia ter sido detonada para desestabilizar a região durante as próximas eleições na vizinha república da Ingushétia.