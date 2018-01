São pelo menos 17 os mortos em explosão na França Uma explosão possivelmente causada por vazamento de gás destruiu um edifício de apartamentos de cinco andares na cidade francesa de Mulhouse, no leste do país, matando 17 pessoas e ferindo outras 15, informaram autoridades. As equipes de resgate, que ontem à noite encontraram dois cadáveres entre os escombros pouco depois da explosão, descobriram mais 15 corpos na madrugada de hoje. A maioria das mortes foi causada pelo colapso de três andares sobre o local onde ocorreu a explosão. As vítimas tinham entre 15 e 60 anos de idade. Os agentes de resgate, com ajuda de máquinas e cães farejadores, continuam em busca de várias pessoas desaparecidas.