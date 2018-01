São sete os mortos em atentado em Bagdá Um atentado com carro-bomba contra a Zona Verde de Bagdá deixou sete mortos na manhã desta terça-feira, no segundo ataque em dois dias contra a entrada do distrito fortificado que abriga a Embaixada dos Estados Unidos no Iraque e escritórios do governo interino, informaram autoridades iraquianas. Além dos sete mortos, 13 pessoas ficaram feridas na explosão, disse Hassan Abdel Satar, médico do Hospital Yarmouk, em Bagdá. O tenente de polícia Rafid Abid afirmou que o ataque foi promovido por um militante suicida. Uma nuvem de fumaça negra em forma de cogumelo subia do local da explosão por volta das 8h15 locais. Um policial comentou que o carro-bomba de hoje explodiu perto do local onde ontem um atacante suicida deixou 13 mortos e 15 feridos. Em outro ponto de Bagdá, homens armados não identificados mataram Mousa Jabar, um comandante da Brigada Mahdi, braço armado do grupo do clérigo radical xiita Muqtada al-Sadr, disseram autoridades locais. Jabar foi morto nesta terça-feira por homens que passaram disparando de dentro de um carro no bairro bagdali de Cidade Sadr. O Exército dos EUA informa que dois fuzileiros navais americanos morreram em combates no oeste do Iraque na segunda-feira, elevando a dez o número de fuzileiros mortos nos últimos três dias. As dez mortes elevam a quase 1.300 o número de soldados americanos mortos no Iraque desde a invasão do país, em março de 2003.