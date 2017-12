São sete os palestinos mortos em campo de refugiados Forças israelenses mataram sete palestinos, incluindo um menino de oito anos, em confrontos com homens armados no campo de refugiados de Rafa. As forças de Israel tentavam destruir túneis por onde militantes palestinos supostamente traficariam armas. Cinqüenta e cinco palestinos e um soldado israelense ficaram feridos. A maior parte dos mortos e feridos foi vítima de um míssil disparado por um helicóptero israelense, disseram testemunhas. Segundo o Exército de Israel, o míssil foi disparado contra um grupo de atiradores, Esta foi a mais ampla operação do Exército de Israel no campo, neste ano. Rafa, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, é palco freqüente de choques entre palestinos e israelenses. Sob condição de anonimato, oficiais israelenses disseram que o comando militar possui informações segundo as quais os palestinos pretendiam utilizar os túneis para traficar mísseis antiaéreos, armas que teriam impacto estratégico no conflito. Eles alegam ainda que os palestinos estão tentado obter mísseis Stinger, que seriam capazes de abater os helicópteros que Israel usa para atacar Gaza e também poderiam representar uma ameaça a aviões civis e militares israelenses nos arredores da faixa costeira.