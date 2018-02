São três os mortos em tiroteio em Los Angeles Três pessoas morreram no tiroteio no aeroporto internacional de Los Angeles, informou o escritório do governador do Estado da Califórnia. A troca de tirou ocorreu diante do guichê de vendas da companhia aérea israelense El Al, durante o feriado de 4 de julho, o Dia da Independência, em que a segurança estava em alerta em todo o país, por temor de um ataque terrorista. Segundo a polícia, um homem armado aproximou-se de alguém no Terminal Internacional Tom Bradley e abriu fogo. Uma das três pessoas mortas foi o pistoleiro, disse Alex Baez, um porta-voz da polícia. Byron Tucker, porta-voz do governador Gray Davis, confirmou que um agente de segurança da El Al matou o agressor. No Parque Regional Frank G. Bonnelli, cerca de 50 km a leste de Los Angeles, um pequeno avião caiu sobre uma multidão que se reunia para comemorar o feriado. Há pelo menos um morto e vários feridos graves, segundo os bombeiros.