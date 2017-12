"Sapato-bomba" pode ter sido treinado no Afeganistão Richard Reid, o responsável pelo frustrado atentado-suicida do vôo Paris-Miami, teria sido adestrado nos campos da rede Al-Qaeda no Afeganistão, segundo fontes da inteligência americana citadas por uma cadeia de televisão dos EUA. Agentes dos serviços secretos americanos, de acordo com a cadeia NBC, mostraram a fotografia de Richard Reid aos prisioneiros da Al-Qaeda detidos pelas forças da Aliança Oriental no Afeganistão. Alguns prisioneiros teriam reconhecido no homem da foto um rosto familiar, indicando tê-lo visto nos campos utilizados pela Al-Qaeda para o adestramento de recrutas e nos encontros de dirigentes da rede terrorista. No entanto, oficiais americanos levantaram suspeitas sobre estas versões, dizendo que os extremistas prisioneiros podem ter-se confundido ou propositalmente utilizado a suposta informação como forma de ganhar as boas graças de seus interrogadores.