Saque de bibliotecas revolta iraquianos Saqueadores e vândalos roubaram e incendiaram a Biblioteca Nacional do Iraque, transformando livros preciosos em cinzas e destruindo uma importante parte da herança cultural da nação. Eles também saquearam e queimaram a principal biblioteca islâmica do Iraque, que abrigava antigos manuscritos corânicos e religiosos, de valor inestimável. "Nossa herança nacional está perdida", afirmou com revolta o professor secundário Haithem Aziz, na frente do prédio enegrecido da Biblioteca Nacional. "Os mongóis modernos, os novos mongóis fizeram isso. Os americanos fizeram isso", denunciou, enquanto era ouvida à distância uma explosão - uma das muitas a sacudir diariamente Bagdá, apesar de os combates estarem diminuindo. Aziz referia-se aos saques de Bagdá promovidos no século 13 pelos mongóis, e aos rumores de que os saques que têm destroçado a capital por mais de uma semana são liderados por kuwaitianos e outros não-iraquianos, insuflados pelos EUA. Mas do lado de fora do que sobrou da biblioteca islâmica, no complexo do Ministério de Assuntos Religiosos, um saqueador solitário era inegavelmente iraquiano, um homem chamado Mohamed Salman. "Isso foi deixado para trás, então por que não levá-lo?" perguntou, referindo-se a um grosso livro de capa vermelha. O prédio de três andares da Biblioteca Nacional, de 1977, abrigava todos os livros publicados no Iraque, inclusive exemplares de todas teses de doutorado. Ele também preservava antigos livros raros sobre Bagdá e a região, livros historicamente importantes sobre lingüística árabe e antigos manuscritos em árabe que o professor Aziz disse que estavam sendo gradualmente transformados em versões impressas. "Eles tinham manuscritos dos períodos otomano e abássida", lembrou Aziz, referindo-se a dois dos impérios de que o Iraque já fez parte. "Todos eram preciosos, famosos. Sinto tanta tristeza". Nenhum funcionário da biblioteca pôde ser localizado para estimar as perdas. Haroun Mohammed, um notável escritor iraquiano radicado em Londres, disse à Associated Press que alguns antigos manuscritos haviam sido transferidos para a Casa dos Manuscritos, do outro lado do rio Tigre, no oeste de Bagdá. Veja o especial :