Saques e apoio aos invasores em ruas de Bagdá Vários iraquianos foram vistos nas ruas de Bagdá saqueando os prédios do governo e comemorando a entrada das tropas norte-americanas na área conhecida como Cidade de Saddam, ao oeste da capital. A BBC mostrou imagens da população na Cidade de Saddam, onde a maior parte é xiita, alvo de perseguição do regime de Saddam. Segundo a interpretação da imprensa internacional, este é um sinal de queda do regime. Um outro seria o desaparecimento dos monitores escalados pelo governo iraquiano para acompanhar os jornalistas estrangeiros aos destinos pré-selecionados pelo regime. O ministro da Informação também não apareceu nesta quarta-feira para os comentários diários sobre a guerra. Apesar do clima de comemoração, os combates prosseguiam nesta manhã na região sul e no centro de Bagdá, após intensos bombardeios durante a madrugada. Oficiais do Pentágono afirmaram que as forças norte-americanas não possuem controle total sobre o que está ocorrendo em Bagdá. Ele acrescentou que as comemorações vistas entre a população xiita pode não representar o sentimento em toda a capital. De acordo com ele, os próximos momentos do combate em Bagdá serão relevantes e devem ser observados. Um oficial do primeiro escalão do Exército dos EUA disse à CNN que a maior parte dos soldados iraquianos rendeu-se, mas que possivelmente ainda há próximo de 28 mil paramilitares na capital. Veja o especial: