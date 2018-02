Saques no Chile chegam aos supermercados da capital Os saques chegam à capital chilena, Santiago, no rastro do forte terremoto que abalou o país na madrugada de sábado. De acordo com a TV local, neste domingo a polícia acionou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar saqueadores em supermercados no bairro de Quilicura, no nordeste de Santiago. Segundo informações subsequentes, os saqueadores teriam sido rapidamente dispersados.