Sarah Palin será comentarista da emissora Fox News

A Fox informou que, de acordo com um contrato de "vários anos", Palin apresentará comentários e análises políticas no canal e também no site, pelo rádio e no canal de negócios. A emissora não disse quando ela começará a trabalhar nem seu salário. Também não se sabe se ela se mudará para Nova York.

Palin, de 45 anos, será apresentadora ocasional de episódios de "Real American Stories", da Fox News, uma série que começa neste ano. A emissora afirmou que o programa difundirá relatos inspiradores sobre norte-americanos que superaram adversidades.

Bastante popular entre os conservadores, Palin foi em sua juventude terceira colocada em uma edição do Miss Alasca. Além disso, é formada em jornalismo, profissão que já exerceu no passado, antes de começar sua carreira política. Ela renunciou ao governo do Alasca em julho.