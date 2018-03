Sarah usa lenço com símbolo democrata Desde quarta-feira, quando soube-se que o Partido Republicano gastou mais de US$ 150 mil com roupas e acessórios para Sarah Palin, seu guarda-roupa está na mira da imprensa. Ontem, o site Huffington Post divulgou uma foto da candidata republicana à vice-presidência usando um lenço nas cores da bandeira americana, mas estampado com burrinhos, símbolo dos democratas. Para piorar, lia-se a palavra "vote" no acessório, usado por Sarah na terça-feira, durante um comício no Estado de Nevada.