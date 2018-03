Sarah vira preocupação para McCain

Quando foi indicada para vice de John McCain, a governadora do Alasca, Sarah Palin, incendiou a convenção republicana e virou um trunfo do partido. Um mês depois, abaixada a poeira, a inclusão de Sarah na chapa parece ter sido uma péssima idéia. Para muitos republicanos, ela se tornou um problema. As gafes a transformaram em piada favorita dos comediantes e sua popularidade despencou. Ontem, ela foi enviada para a casa de McCain, no Arizona, para um curso intensivo sobre política interna e externa para o debate contra o democrata Joe Biden, vice de Obama, marcado para amanhã. Enquanto isso, Sarah virou alvo até dos companheiros de partido. "Ela provou que não está pronta para o cargo", disse David Frum, que escreve discursos para o presidente George W. Bush. Semana passada, Kathleen Parker, uma das mais influentes colunistas conservadoras, pediu a renúncia de Sarah. David Brooks, colunista do New York Times, chamou sua candidatura de "constrangedora". O maior problema é que Sarah vem se mostrando um fiasco quando fala sem o teleprompter. Em sua primeira entrevista, a Charlie Gibson, da rede ABC, ela não soube dizer o que era a Doutrina Bush e afirmou ser especialista em política externa por causa da proximidade entre seu Estado e a Rússia. "Dá para ver a Rússia do Alasca", disse. Os democratas não perdoaram. "Da minha casa, eu vejo a Lua. Isso não faz de mim um astrofísico", disse Paul Begala, comentarista da CNN. No auge da crise econômica, em entrevista a Kate Couric, da CBS, Sarah elogiou McCain por defender a intervenção no mercado financeiro. "Mas McCain sempre foi contra a regulamentação. Você poderia me citar alguma medida que ele tenha tomado para regular a economia?", perguntou Kate. "Eu vou checar e te falo depois", respondeu Sarah. "A entrevista com Katie mostra que ela precisa estar mais preparada sobre certas questões", admitiu Jim Greer, presidente do Partido Republicano da Flórida. O desempenho de Sarah tem sido tão desastroso que conseguiu até mesmo ofuscar as gafes do vice de Obama. Em comício na semana passada, Biden criticou a passividade de Bush, afirmando que ele deveria agir como Franklin Roosevelt, que foi à TV acalmar os mercados após a crise de 1929 - quando Roosevelt não era presidente e nem havia televisão. Alguns dias depois, em discurso no Missouri, Biden pediu um caloroso aplauso para o senador democrata Chuck Graham, que estava presente no salão. "Vamos, Chuck, fique de pé", gritou Biden, sem perceber que o senador era paraplégico. MÁQUINAS DE GAFES SARAH PALIN Doutrina Bush - Mostrou que não tinha idéia do que era, em entrevista à rede ABC Rússia - Disse que tinha experiência em política externa por causa da proximidade entre Rússia e Alasca McCain - Não soube citar o que McCain fez para regular mercado JOE BIDEN ?Fique de pé? - Pedido a senador paraplégico num comício Roosevelt - Disse que Roosevelt foi à TV acalmar o mercado em 1919, quando não havia TV nem Roosevelt era presidente Carvão - Disse que é contra a tecnologia limpa de carvão