Sargento da Força Aérea dos EUA morre em acidente O sargento Evander Earl Andrews da Força Aérea norte-americana morrei num acidente na Península Arábica hoje, de acordo com informações de oficiais militares. Esta é a primeira baixa norte-americana desde o início dos ataques ao Afeganistão, no domingo. Além de Andrews, um soldado ficou gravemente ferido na Turquia. Não foram divulgados mais detalhes sobre o acidente com Andrews nem o nome do soldado ferido. Leia o especial