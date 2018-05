Sarkozy anuncia plano trabalhista; sindicatos protestam O presidente da França, Nicolas Sarkozy, anunciou nesta quarta-feira um pacote de ? 430 milhões (US$ 550 milhões) para reduzir o desemprego no país, uma medida criticada como oportunismo eleitoral pela oposição, uma vez que foi tomada apenas três meses antes das eleições presidenciais. Com a taxa de desemprego alcançando 10% da força de trabalho e o recente rebaixamento da nota de crédito da França pela agência de classificação de risco Standard & Poor''s, o candidato socialista François Hollande desfere duras críticas a Sarkozy, ao dizer que a crise financeira reflete a estratégia econômica fracassada do mandatário. Nesta quarta-feira, os marítimos franceses fizeram uma paralisação de advertência, suspendendo a linha de barcos entre Marselha e a Córsega. Segundo informações da imprensa francesa, também ocorreram manifestações em Paris e outras cidades contra uma reunião de Sarkozy, os empresários e os sindicalistas. As manifestações tiveram na mira justamente os planos de Sarkozy.