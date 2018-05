Sarkozy condena 'santuários' terroristas no Paquistão

Sarkozy disse que o Taleban e a Al-Qaeda encontraram áreas onde atuam livremente na fronteira do Paquistão. "É inaceitável que atos terroristas sejam planejados e realizados por grupos terroristas no Paquistão", afirmou Sarkozy em Mumbai, no último dia de uma viagem de quatro dias à Índia. "Eu convoco as autoridades paquistanesas para aumentarem seus esforços e mostrar que elas estão determinadas a combater esses criminosos."

O cerco de extremistas em Mumbai terminou com 166 mortos em novembro de 2008, incluindo dois cidadãos franceses. Mais de 300 pessoas ficaram feridas. O ataque foi atribuído ao grupo Lashkar-e-Taiba, com o suposto apoio de militares paquistaneses. Sete suspeitos já foram julgados no Paquistão, entre eles o suposto mentor do ataque, Zakiur Rehman Lakhvi, mas ninguém foi condenado. As informações são da Dow Jones.