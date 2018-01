Sarkozy deixa governo visando campanha presidencial O ministro do Interior francês, Nicolas Sarkozy, deixou nesta segunda-feira, 26, o governo para se dedicar integralmente a sua campanha pela Presidência da França e será substituído por François Baroin, atual responsável pelo Ministério de Ultramar, anunciou o Palácio do Eliseu. Xavier Bertrand, um dos porta-vozes da campanha do candidato conservador ao Palácio do Eliseu, será substituído à frente do Ministério da Saúde e das Solidariedades por Philippe Bas, até agora responsável pelos assuntos da Seguridade Social. Baroin, de 41 anos, considerado fiel ao presidente Jacques Chirac e que não tem a simpatia de Sarkozy, será substituído como ministro de Ultramar pelo deputado Hervé Mariton. Trata-se da primeira remodelação do governo francês desde sua formação, em junho de 2005, e provavelmente também a última, já que haverá um novo Executivo depois das eleições presidenciais de 6 de maio. As mudanças anunciadas em um breve comunicado do Palácio do Eliseu eram esperadas desde que Chirac anunciou na quarta-feira que Sarkozy deixaria o ministério hoje para se dedicar "plenamente" a sua campanha pelo Palácio do Eliseu. O primeiro turno é no dia 22 de abril. Sarkozy se reuniu hoje durante meia hora com Chirac no Palácio do Eliseu antes de ir à sede do Governo para se encontrar com o primeiro-ministro, Dominique de Villepin. O candidato da conservadora e governante União por um Movimento Popular (UMP), de 52 anos, continua liderando as pesquisas, mas sua vantagem em relação à socialista Ségolène Royal caiu. Royal qualificou de "fracasso" o balanço do trabalho de Sarkozy como ministro do Interior. Sarkozy se despedirá do ministério que dirigiu durante quatro anos com um discurso esta manhã, antes da cerimônia de transferência de poderes a Baroin.