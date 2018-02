Sarkozy desembarca no Haiti e é recebido por Préval O presidente da França, Nicolas Sarkozy, aterrissou hoje no Haiti. Trata-se da primeira visita de um presidente do país europeu à ex-colônia francesa no Caribe. Sarkozy cumprimentou o presidente haitiano, René Préval, enquanto era recebido por uma banda. Ele visita o país devastado por um terremoto ocorrido no dia 12 de janeiro e um hospital de campanha francês.