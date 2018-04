Sarkozy deve anunciar candidatura à reeleição na 4ª

Embora o atual presidente não tenha a preferência do eleitorado, segundo pesquisas de opinião, seus assessores acreditam que assim que Sarkozy estiver oficialmente na corrida vai rapidamente ganhar terreno em relação ao primeiro colocado, o socialista Francois Hollande.

Fontes do Palácio do Eliseu disseram que Sarkozy vai confirmar oficialmente sua candidatura durante um programa na televisão TF1, às 19h de quarta-feira (horário local, 16h em Brasília) e vai anunciar que a ministra da Ecologia, Nathalie Kosciusko-Morizet, será sua porta-voz de campanha.

Nas últimas semanas Sarkozy tem preparado o terreno para o lançamento da candidatura, mostrando-se como defensor dos valores tradicionais e como uma pessoa firme para lidar com a crise econômica europeia.

Em entrevista ao jornal Le Figaro, publicada na semana passada, ele deixou claro que vai manter uma agenda social conservadora, prometendo se opor ao casamento gay e à eutanásia, além de restringir a imigração.

Mas, até agora, seus esforços não se traduziram em melhor colocação nas pesquisas de opinião. Uma pesquisa do instituto Ifop-Fiducial publicada nesta terça-feira mostrou que Hollande perdeu um ponto porcentual, mas ainda lidera com 30% das intenções de voto, enquanto Sarkozy conta com 25,5%, ou 0,5% a mais em relação ao levantamento anterior, realizado duas semanas atrás. As informações são da Dow Jones.