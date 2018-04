Sarkozy diminui vantagem de Hollande, diz pesquisa

PARIS - O presidente da França, Nicolas Sarkozy, ganhou dois pontos porcentuais e teria 27% da preferência dos eleitores se o pleito para a presidência do país ocorrese nesta quarta-feira, 29, de acordo com a última pesquisa Ifop.

Por outro lado, o socialista François Hollande perdeu 1,5 ponto porcentual e caiu para 28,5% na preferência dos eleitores. A intenção de voto para a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, caiu 0,5 ponto porcentual, para 17%, enquanto o candidato de centro, François Bayrou, permaneceu com 12,5%.

A pesquisa do Ifop ouviu 1.723 pessoas entre os dias 23 e 26 de fevereiro, após Sarkozy declarar oficialmente a intenção de concorrer a um segundo mandato. A eleição na França vai ocorrer no fim de abril. As informações são da Dow Jones.